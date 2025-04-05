Капитал хоккейной команды «Факел Ямал» набрал в сезоне 2024/2025 103 очка

Капитан молодежки «Факела» продолжает набирать очки, улучшая поставленный им новый рекорд НМХЛ. В сезоне 2024/2025 форвард набрал уже 103 очка, сообщили в telegram-канале Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.
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