Отчетность Ozon за II квартал 2026 года: резкий рост чистой прибыли и рекордная выручка

Российский маркетплейс МКПАО «Озон» опубликовал финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост всех ключевых показателей.
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