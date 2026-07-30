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Отчетность Ozon за II квартал 2026 года: резкий рост чистой прибыли и рекордная выручка

Отчетность Ozon за II квартал 2026 года: резкий рост чистой прибыли и рекордная выручка

Российский маркетплейс МКПАО «Озон» опубликовал финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост всех ключевых показателей.

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