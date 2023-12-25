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Что означает фраза «повернуть руль в сторону заноса»

Что означает фраза «повернуть руль в сторону заноса»

Экстренная ситуация на дороге зачастую требует от водителя правильных и своевременных действий. При возникновении заноса, на всех автомобилях, вне зависимости от расположения ведущих колёс, рекомендуется поворачивать руль в сторону заноса.

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