Что означает фраза «повернуть руль в сторону заноса»

Экстренная ситуация на дороге зачастую требует от водителя правильных и своевременных действий. При возникновении заноса, на всех автомобилях, вне зависимости от расположения ведущих колёс, рекомендуется поворачивать руль в сторону заноса.
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