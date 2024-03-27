РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    "Польша заявила о смерти генерала Марчака, ходят слухи, что его накрыло русской ракетой в Часов Яре". Российской раке...Польша заявила о ...
  • Светлана Зуева
    Жиртрест....хороший шашлык😜Польша заявила о ...
  • Геннадий Бережнов
    Не лезли бы вы пшеки на Россию, иначе останется от вас один пшик! Ну что же вы не читаете историю, а она поучительна!Польша заявила о ...

Офицер Марочко: ВС РФ взяли в огневой мешок боевиков ВСУ на окраине Часов Яра

Офицер Марочко: ВС РФ взяли в огневой мешок боевиков ВСУ на окраине Часов Яра

Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, побеседовал с журналистами РИА Новости и заявил о том, что российская армия взяла под огневой контроль восточные окраины города Часов Яр, на Артемовском участке фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх