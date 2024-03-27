Офицер Марочко: ВС РФ взяли в огневой мешок боевиков ВСУ на окраине Часов Яра

Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, побеседовал с журналистами РИА Новости и заявил о том, что российская армия взяла под огневой контроль восточные окраины города Часов Яр, на Артемовском участке фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии