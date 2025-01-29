‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 января, представителям зодиакального круга не стоит брать на себя слишком много хлопот. Попробуйте заняться чем-то, что приносит вам удовольствие, провести время с близкими или просто насладиться моментом.
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