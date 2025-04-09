Не примазывайся к "Пролетариату", рантье!

Социальные сети вообще, а блоги конкретно превратились в истинную кладезь сетований и открытий. Сетований о жизненной несправедливости, и открытия именно этим мыслителем единственно верного понимания как жить и куда двигаться.
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