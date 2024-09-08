«Сказка стала былью»: директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал, какие изменения произошли в петербургских садах и школах

Член Общественной палаты поделился впечатлениями от выборов и объяснил, как работает городской стандарт образования Директор лицея №369 и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов рассказал журналистам Медиацентра «Выборы-2024», какие изменения произошли в петербургских садах и школах.