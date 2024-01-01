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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» подтвердил трансфер Бералдо – контракт подписан до 2028 года. Игроком интересовался «Зенит»

«ПСЖ» подтвердил трансфер Бералдо – контракт подписан до 2028 года. Игроком интересовался «Зенит»

Французский клуб объявил о подписании соглашения с 20-летним игроком до 2028 года. Утверждалось, что парижане заплатят 20 миллионов за трансфер бразильского футболиста.

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