Морзверобои и оленеводы Чукотки отправились на отдых в Анапу

Впервые на санаторно-курортное лечение в анапский санаторий «Азимут Здоровье Аквамарин» отправилась группа морзверобоев и оленеводов, 11 апреля сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского АО.
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