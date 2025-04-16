Белый дом настаивает: любые соглашения с РФ возможны только после прекращения огня на Украине

Дональд Трамп, который в период предвыборной кампании обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа, затем — за 100 дней, после неофициально был озвучен срок до Пасхи (20 апреля), теперь уже конкретных дат не называет.
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