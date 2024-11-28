Полянский: Россия может заблокировать предложенный США план работы Совбеза ООН

Если Вашингтон пойдет на принципиальное продвижение своих установок, то Москва может принять решение о блокировке программы работы Совета Безопасности ООН, которую предложат США в декабре в качестве председателя СБ.
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