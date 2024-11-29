Нижегородские школьники узнают об использовании искусственного интеллекта в городских сервисах. С 2 по 22 декабря 2024 года Яндекс проведет занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».
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