В Госстройнадзоре рассказали, почему сгоревший склад Wildberries не проверяли

Исполняющий обязанности начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы в Санкт-Петербурге Вячеслав Захаров рассказал, что ведомство было лишено возможности осуществить проверку сгоревшего склада компании Wildberries в Шушарах, пишет Gazeta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии