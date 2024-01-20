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В Госстройнадзоре рассказали, почему сгоревший склад Wildberries не проверяли

В Госстройнадзоре рассказали, почему сгоревший склад Wildberries не проверяли

Исполняющий обязанности начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы в Санкт-Петербурге Вячеслав Захаров рассказал, что ведомство было лишено возможности осуществить проверку сгоревшего склада компании Wildberries в Шушарах, пишет Gazeta.

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Наталья Романенко
несерьезно
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