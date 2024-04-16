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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент о Мане: «Как атлет он был похож на Роналду – у него был прыжок, скорость, он мог бить обеими ногами. Благодарен судьбе, что мне не пришлось играть против него»

«Я играл с Садьо Мане и всегда был благодарен судьбе за то, что мне не пришлось играть против него. Он был идеальным нападающим, у него было все.

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