UFC анонсировал бой Майкла Чендлера и Тони Фергюсона

Легковесы Майкл Чендлер и Тони Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 274. Турнир пройдет в ночь на 8 мая в Финиксе (Аризона) под сводами «Футпринт-Центра».

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