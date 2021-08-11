Комсомольская правда

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В больнице Владикавказа установят новую систему подачи кислорода

В Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа, где 9 августа из-за прорыва трубы с кислородом умерли девять пациентов, установят новую систему подачи кислорода, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии и правительства региона в Telegram.

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