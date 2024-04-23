Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, с чем нельзя есть рыбные консервы

«Консервы — вредный продукт, ему не место в здоровом рационе». Кто не слышал такое мнение? На самом деле это миф: даже килька в томате не лишена пользы, а уж нежную печень трески в свежем виде в наших краях пойди поищи.
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