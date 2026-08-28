Военэксперт Кнутов: новые российские системы РЭБ сделают ВСУ глухими и слепыми

Промышленный выпуск системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна купол гарант», которая способна глушить все сигналы Starlink, позволит российским войскам не только перекрывать связь для ВСУ, но и мешать наведению БПЛА.
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