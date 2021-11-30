Популярные статьи

Свежие комментарии

Актёр Зеленский проигрывает медиавойну Ахметову и другим олигархам Украины

Актёр Зеленский проигрывает медиавойну Ахметову и другим олигархам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский за счет колоссального административного ресурса – большинства в парламенте, лояльного правительства и возможности распоряжаться финансовым ресурсом госкомпаний – еще остается самым популярным политиком в стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх