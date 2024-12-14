Коммунальные службы Ленобласти работают в круглосуточном режиме в ответ на снегопады

На линии более 1000 единиц спецтехники и 4000 сотрудников Коммунальные службы Ленинградской области совместно с дорожниками Выборгского, Приозерского, Кингисеппского, Ломоносовского, Гатчинского и Волосовского районов развернули круглосуточный фронт борьбы с последствиями снегопада.