Коммунальные службы Ленобласти работают в круглосуточном режиме в ответ на снегопады

На линии более 1000 единиц спецтехники и 4000 сотрудников Коммунальные службы Ленинградской области совместно с дорожниками Выборгского, Приозерского, Кингисеппского, Ломоносовского, Гатчинского и Волосовского районов развернули круглосуточный фронт борьбы с последствиями снегопада.
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