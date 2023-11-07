Савичеву наказали за игнорирование Пенсионного фонда

Социальный фонд России, включивший ранее в себя структуру Пенсионного фонда, отсудил у певицы Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях, передает Telegram-канал SHOT.