Савичеву наказали за игнорирование Пенсионного фонда

Социальный фонд России, включивший ранее в себя структуру Пенсионного фонда, отсудил у певицы Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях, передает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии