Сегодня Центр молодежи проводит районный Фестиваль военно-патриотической песни «Мы – наследники Победы!», посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Сегодня Центр молодежи проводит районный Фестиваль военно-патриотической песни «Мы – наследники Победы!», посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.