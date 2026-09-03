В России вырос рынок лизинга автомобилей с пробегом

В России вырос спрос на лизинг подержанных автомобилей. Как пишет Autonews, за семь месяцев этого года компании оформили в лизинг почти 25 тысяч легковых машин с пробегом — это на 42% больше, чем год назад.
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