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Авторадио

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В России вырос рынок лизинга автомобилей с пробегом

В России вырос спрос на лизинг подержанных автомобилей. Как пишет Autonews, за семь месяцев этого года компании оформили в лизинг почти 25 тысяч легковых машин с пробегом — это на 42% больше, чем год назад.

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