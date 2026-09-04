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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Были бы очень рады побороться за место на первом ряду стартовой решетки. Сможет ли «Феррари» это сделать – другой вопрос»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии , а также оценил шансы команды побороться за место на первом ряду стартовой решетки.

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