Ветераны ВОВ получат двойные выплаты: законопроект в работе

Размер выплат предлагается увеличить вдвое.Депутаты Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" разработали законопроект, согласно которому ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны могут быть увеличены вдвое.
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