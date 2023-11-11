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Продюсер Тамары Гвердцители объяснил, почему она не приезжает в РФ

Продюсер Тамары Гвердцители объяснил, почему она не приезжает в РФ

Сергей Пудовкин, который долгий период времени выступал в качестве продюсера Тамары Гвердцители, объяснил, почему звезда больше не появляется в РФ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ПЕРЕСТАЛА  она выступать из за  СВО ,  так что  НЕ НАДО МАКАРОНЫ ВЕШАТЬ  о матери .....!!! Как же ,  НЕ  из за  ДЕНЕГ , СМЕШНО , ВЕЗДЕ ПОЕТ  а  РОССИЯ  в  ПРОЛЕТЕ........
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23 час.
Иванов
Нах она нужна в России.
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22 час.
ВД
Вовладар Даров
Мы плакать не будем, не хочет, не надо! Много талантливых людей в России!
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19 час.

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