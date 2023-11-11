Сергей Пудовкин, который долгий период времени выступал в качестве продюсера Тамары Гвердцители, объяснил, почему звезда больше не появляется в РФ.
Продюсер Тамары Гвердцители объяснил, почему она не приезжает в РФ
Комментарии
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Гарий Щерба
ПЕРЕСТАЛА она выступать из за СВО , так что НЕ НАДО МАКАРОНЫ ВЕШАТЬ о матери .....!!! Как же , НЕ из за ДЕНЕГ , СМЕШНО , ВЕЗДЕ ПОЕТ а РОССИЯ в ПРОЛЕТЕ........
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23 час.
Иванов
Нах она нужна в России.
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22 час.
ВД
Вовладар Даров
Мы плакать не будем, не хочет, не надо! Много талантливых людей в России!
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19 час.
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