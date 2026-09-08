The Lancet: пассивное курение стало причиной более 1,6 миллиона смертей за год

Пассивное курение стало причиной около 1,66 млн преждевременных смертей в мире в 2023 году. Воздействию табачного дыма подвергались около 2,7 млрд человек, включая 767 млн детей.
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