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Ротенберг про арену в Туле: «Отличный лед. Когда 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото. Как «Барселона» в болоте будет играть, тики-таку сможет сыграть?»

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле. – Вы как человек привыкший играть на больших стадионах, оказавшись в таком достаточно камерном дворце, какие ощущения испытали? – Здесь замечательный дворец, построенный ПАО «Газпром» по программе «Газпром Детям».

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