Двоих обвиняемых в подрыве Крымского моста объявили в розыск

Обвиняемые по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск российским следствием, сообщило 14 октября ТАСС, ссылаясь на материалы дела.