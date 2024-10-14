Двоих обвиняемых в подрыве Крымского моста объявили в розыск

Обвиняемые по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск российским следствием, сообщило 14 октября ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
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