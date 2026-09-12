Васильев осудил Загитову за штрафы на 200 тыс. рублей за 9 месяцев

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил недовольство действиями Алины Загитовой, которая за 9 месяцев получила более 100 штрафов на сумму свыше 200 тыс.
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