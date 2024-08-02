Как вывести чиновника из себя одной фразой, сказал Делягин: "Вой, словно на Рейхстаге знамя подняли"

Как вывести чиновника из себя одной фразой, рассказал Михаил Делягин. Он обозначил назревшую инициативу, которая, однако, вряд ли получит поддержку в высоких кабинетах: "Вой, словно на Рейхстаге знамя подняли".
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