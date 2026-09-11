Происшествия
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Происшествия

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Оперативники по горячим следам раскрыли кражу старинной иконы, похищенной из квартиры пожилой жительницы Ярославля

Несколько дней назад в полицию Ленинского района Ярославля обратилась местная жительница 1948 г.р. и сообщила о пропаже из квартиры иконы Божией Матери «Тихвинская».

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