В Турции произошло очередное землетрясение в Кахраманмараше

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано к северо-западу от города Кахраманмараш, бывшего эпицентром разрушительного землетрясения 6 февраля, сообщил 11 июня Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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