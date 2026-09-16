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Энциклопедия географа

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Как выглядел советский отдых в Абхазии: личные впечатления и старые фотографии

Как выглядел советский отдых в Абхазии: личные впечатления и старые фотографии

Есть особая категория воспоминаний, которые не тускнеют с годами, а напротив — приобретают всё более тёплый, почти кинематографический оттенок.

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