Бойцы "Днепра" не допустили высадки диверсионной группы ВСУ на территорию РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, планировавшую высадиться на территорию Российской Федерации.
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