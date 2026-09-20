ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября

Окончательные итоги прошедших выборов планируется подвести не ранее 25 сентября. Об этом 20 сентября сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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