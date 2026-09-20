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Пятый канал

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ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября

ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября

 Окончательные итоги прошедших выборов планируется подвести не ранее 25 сентября. Об этом 20 сентября сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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