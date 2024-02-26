Пленные бойцы ВСУ массово просят о российском гражданстве

КИЕВ, 26 февраля, ФедералПресс. Бойцы ВСУ, попавшие в российский плен на васильевском и работинском направлениях, попросили губернатора Запорожской области Евгения Балицкого поспособствовать в получении ими гражданства РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии