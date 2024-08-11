Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий
    У многих вопрос; а что в хозяйсиве Герасимова не "предвиделась" операция проведенная украми на Белгородчине? М.Б стои...Не гоните лошадей
  • Александр
    А сожалеть то о чём?Не гоните лошадей
  • Nata
    В стаде баранов и козел вожак.Не гоните лошадей

Они не готовы к компромиссу

Они не готовы к компромиссу

«Мы не готовы к компромиссу», — сказал Ермак. Ермак — это человек, управляющий Украиной по мандату США от имени Зеленского.

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