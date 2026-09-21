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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэй Янг: «Если бы вы были моим партнером, вы бы ценили то, как я зарабатываю фолы»

Разыгрывающий « Вашингтона » Трэй Янг заявил, что мастерски научился зарабатывать фолы в НБА и использует это в свою пользу, одновременно выводя соперников из себя.

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