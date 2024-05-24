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"Извратили идею Белоусова…себе сделали хуже": Письмо Путину, напугавшее олигархов. Чего ещё не знали о главе МО – источник

"Извратили идею Белоусова…себе сделали хуже": Письмо Путину, напугавшее олигархов. Чего ещё не знали о главе МО – источник

Новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов пополнил число политиков-авторов метких фраз, едва заступив на должность, но, как оказалось, это далеко не первый случай, когда его слова практически сразу уходят в народ.

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