"Извратили идею Белоусова…себе сделали хуже": Письмо Путину, напугавшее олигархов. Чего ещё не знали о главе МО – источник

Новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов пополнил число политиков-авторов метких фраз, едва заступив на должность, но, как оказалось, это далеко не первый случай, когда его слова практически сразу уходят в народ.
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