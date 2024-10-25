С 1 ноября: Тотальный запрет на монтаж пластиковых окон — исключение для некоторых случаев! Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России вступает в силу ряд новых строительных норм, которые существенно повлияют на процесс установки оконных конструкций.