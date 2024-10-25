С 1 ноября: Тотальный запрет на монтаж пластиковых окон — исключение для некоторых случаев! Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России вступает в силу ряд новых строительных норм, которые существенно повлияют на процесс установки оконных конструкций.
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