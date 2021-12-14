Царьград

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Генерал СБУ предложил Зеленскому пойти на хитрость с Путиным

Генерал СБУ предложил Зеленскому пойти на хитрость с Путиным

В частности, Вовк обратил внимание на то, что Зеленский и в целом власти Украины только и могут, что посылать гневные и агрессивные месседжи в адрес Москвы, а в случае с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, ещё и называть Владимира Путина "убийцей".

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