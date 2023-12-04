«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

Анд

Наебулина и ко в очередной раз, вот не давно в ноября, нанесли урон экономике РФ - задрали ставку обнулив достижения правительства по росту экономики, сделав хорошо залсанца запада, по мне так они подготавливают почву что б попытаться вызвать в стране бунт--сами сделали гадость, а потом либерадриллы обвинят правительство в падении экономики, думаю в декабре не только ЦБ сделает ещё какую гадость но и некоторые чиновники на местах, ну это моё мнение, может я конечно и ошибаюсь, но очень уж не приятные последствия от действий ЦБ..