Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Хорошев
    Упаси, Господи, от возвращения в Россию всех этих татьянлазаревых-михаиловшацев-борисовгребенщиковых и прочих максимо..."Знала бы прикуп ...
  • людмила бер
    Саботаж начнется колоссальный...Зачистка на «куль...
  • Анатолий Витушкин
    Еще бы министершу сменить.Зачистка на «куль...

«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анд
Наебулина и ко в очередной раз, вот не давно в ноября, нанесли урон экономике РФ - задрали ставку обнулив достижения правительства по росту экономики, сделав хорошо залсанца запада, по мне так они подготавливают почву что б попытаться вызвать в стране бунт--сами сделали гадость, а потом либерадриллы обвинят правительство в падении экономики, думаю в декабре не только ЦБ сделает ещё какую гадость но и некоторые чиновники на местах, ну это моё мнение, может я конечно и ошибаюсь, но очень уж не приятные последствия от действий ЦБ..
Ответить
2 час.
Анд
Какого хрена ЦБ не государственный и оглядывается на мвф, а не на наше правительство в первую голову?! Простите накипело.
Ответить
2 час.
Valeri
не ужели стали умнеть а Силуанов с Наебулиной куда теперь отчитываться будут , как  их шефы из за бугра  теперь с ними на ковре разговаривать будут. ай АЙ аЙ.  Что то даже не верится в эти новости
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх