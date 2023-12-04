Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.
«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги
Комментарии
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Анд
Наебулина и ко в очередной раз, вот не давно в ноября, нанесли урон экономике РФ - задрали ставку обнулив достижения правительства по росту экономики, сделав хорошо залсанца запада, по мне так они подготавливают почву что б попытаться вызвать в стране бунт--сами сделали гадость, а потом либерадриллы обвинят правительство в падении экономики, думаю в декабре не только ЦБ сделает ещё какую гадость но и некоторые чиновники на местах, ну это моё мнение, может я конечно и ошибаюсь, но очень уж не приятные последствия от действий ЦБ..
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2 час.
Анд
Какого хрена ЦБ не государственный и оглядывается на мвф, а не на наше правительство в первую голову?! Простите накипело.
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2 час.
Valeri
не ужели стали умнеть а Силуанов с Наебулиной куда теперь отчитываться будут , как их шефы из за бугра теперь с ними на ковре разговаривать будут. ай АЙ аЙ. Что то даже не верится в эти новости
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1 час.
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