Джорджеску: базу НАТО в Румынии могут использовать для конфликта с РФ

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выразил мнение, что военную базу Североатлантического альянса может быть использована в качестве «плацдарма» для начала вооружённого конфликта с Российской Федерацией.
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