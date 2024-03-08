В США рассказали об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста

Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет актом прямой войны НАТО с Россией. Об этом, комментируя разговор немецких офицеров об ударе по мосту, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.
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