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Куда пойти с собакой в Москве и что важно для комфорта животного

Куда пойти с собакой в Москве и что важно для комфорта животного

Когда собаке некомфортно в городе и какие проекты рады посетителям с питомцами, специально для «Сноба» объясняет кинолог-зоопсихолог благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Кристина Непряхина.

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