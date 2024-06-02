Куда пойти с собакой в Москве и что важно для комфорта животного

Когда собаке некомфортно в городе и какие проекты рады посетителям с питомцами, специально для «Сноба» объясняет кинолог-зоопсихолог благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Кристина Непряхина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии