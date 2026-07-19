Машаров: у работающих пенсионеров будет перерасчет пенсии за прошлый год

Перерасчет страховых пенсий по старости у работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии