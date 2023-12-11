Владимир Путин проводит совещание по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ

Речь пошла о вопросах качества жизни людей, о современном облике и будущем северных городов и посёлковРечь пошла о вопросах качества жизни людей, о современном облике и будущем северных городов и посёлков— Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это регион с колоссальными экономическими возможностями.