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Владимирские новости

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Во Владимире эвакуировали 10 жителей горящего многоквартирного дома

Во Владимире эвакуировали 10 жителей горящего многоквартирного дома

Из горящего дома эвакуировали 10 человек, спасли 3, детей среди них не было. Выгорело 25 квадратных метров квартиры.

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