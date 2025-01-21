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ВС РФ зачистили все цеха и подвалы огнеупорного комбината в Часовом Яре

ВС РФ зачистили все цеха и подвалы огнеупорного комбината в Часовом Яре

ВС РФ полностью зачистили цеха и подвалы огнеупорного комбината в Часовом Яре, который ранее перешел под контроль российских военных, сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» группировки «Юг» с позывным «Чукча».

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